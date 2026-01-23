ГСЧС: в Васищево в пожаре пострадал мужчина, огонь бушевал не из-за «прилета»

В течение суток на Харьковщине бушевали 14 пожаров, три из них – возникли из-за российских обстрелов, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Вечером и около полуночи дроны ударили по садовым обществам в Чугуевской и Циркуновской громадах. В результате начались два возгорания в двух домах. Каждый охватил 100 квадратных метров.

«Ночью вражеские БпЛА атаковали частный сектор поселка Великий Бурлук Купянского района. В результате атаки загорелись два частных дома на общей площади 120 квадратных метров, 49-летний мужчина получил ранения. Также повреждены еще два частных дома», – пишут в ГСЧС.

А в селе Весищево произошел бытовой пожар. В результате короткого замыкания электросети загорелась хозпостройка на площади 70 квадратных метров. Пострадал 49-летний мужчина.