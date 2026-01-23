Буданов – козырь Киева на переговорах Украины, США и РФ в Абу-Даби – SkyNews
Сегодня в Абу-Даби стартовали первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, сообщает SkyNews.
Но пока не подтверждено, присутствуют ли в одной комнате украинские и российские официальные лица.
Если они действительно сидят за одним столом, то, возможно, речь идет скорее о разрешении конфронтации, чем о диалоге.
Последние 24 часа дипломатических переговоров пролетели очень быстро.
Посланники Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправились в Москву из Давоса для проведения почти четырехчасовых ночных переговоров с Владимиром Путиным. Затем эта пара вылетела прямо в ОАЭ.
«Дипломатия сейчас — это фарс»
Несмотря на позитивные заявления, прозвучавшие в Давосе, вопрос территорий остается последним и самым серьезным камнем преткновения в любом мирном соглашении.
Американский источник, консультирующий американских военных по вопросам Украины, сказал «Дипломатия сейчас — это фарс. Она не соответствует реальной ситуации на местах».
РФ неоднократно давала понять, что хочет контролировать весь Донбасс в рамках любого мирного урегулирования, а Украина категорически отвергает уступку территории, особенно земель, которые РФ в настоящее время даже не оккупирует.
Вчера вечером помощник Кремля вновь подтвердил тупиковую ситуацию, заявив, что «нет надежды на достижение долгосрочного урегулирования» без решения территориального вопроса.
Козырь Киева
Тем не менее американский источник выразил более оптимистичный настрой, обсуждая присутствие Кирилла Буданова, экс-главу украинской разведки, а ныне – начальника Офиса президента Зеленского на переговорах в Абу-Даби.
Источник сообщил:
«Буданов — единственный сотрудник аппарата Зеленского, к которому относятся серьезно. Американские военные и разведка уважают его. США любят Буданова. Сам факт его присутствия там — это позитивно. Но я не вижу, чтобы российская военная машина сбавила обороты».
Очередное повторение или реальный прогресс?
Такое ощущение, что мы уже это проходили: долгожданные, громкие саммиты, которые мало что меняют в ситуации в Украине.
И всё же — на этот раз ощущения другие.
Почему такая спешка с встречей в Абу-Даби?
Создается впечатление, что ни одна из сторон не явилась бы на встречу, не обдумав хотя бы компромисс, на который она могла бы быть готова пойти.
