Буданов – козир Києва на переговорах України, США і РФ в Абу-Дабі – SkyNews
Сьогодні в Абу-Дабі стартували перші тристоронні переговори між Україною, РФ та США, повідомляє SkyNews.
Але поки що не підтверджено, чи присутні в одній кімнаті українські та російські офіційні особи.
Якщо вони дійсно сидять за одним столом, то, можливо, йдеться швидше про розв’язання конфронтації, ніж діалог.
Останні 24 години дипломатичних переговорів пролетіли дуже швидко.
Посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Москви з Давосу для проведення майже чотиригодинних нічних переговорів із Володимиром Путіним. Потім ця пара вилетіла просто до ОАЕ.
«Дипломатія зараз – це фарс»
Попри позитивні заяви, що пролунали в Давосі, питання територій залишається останнім і найсерйознішим каменем спотикання у будь-якій мирній угоді.
Американське джерело, яке консультує американських військових з питань України, сказало: «Дипломатія зараз — це фарс. Вона не відповідає реальній ситуації на місцях».
РФ неодноразово давала зрозуміти, що хоче контролювати весь Донбас у рамках будь-якого мирного врегулювання, а Україна категорично відкидає поступку території, особливо земель, які РФ нині навіть не окупує.
Учора ввечері помічник Кремля знову підтвердив тупикову ситуацію, заявивши, що немає надії на досягнення довгострокового врегулювання без розв’язання територіального питання.
Козир Києва
Проте американське джерело висловило оптимістичний настрій, обговорюючи присутність Кирила Буданова, ексглаву української розвідки, а нині – начальника Офісу президента Зеленського на переговорах в Абу-Дабі.
Джерело повідомило:
«Буданов – єдиний співробітник апарату Зеленського, до якого ставляться серйозно. Американські військові та розвідка поважають його. США люблять Буданова. Сам факт його присутності там – це позитивно. Але я не бачу, щоб російська військова машина зменшила оберти».
Чергове повторення чи реальний прогрес?
Таке відчуття, що ми вже це проходили: довгоочікувані, гучні саміти, які мало змінюють ситуацію в Україні.
І все ж – цього разу відчуття інші.
Чому такий поспіх із зустріччю в Абу-Дабі?
Складається враження, що жодна зі сторін не з’явилася на зустріч, не обдумавши хоча б компроміс, на який вона могла б бути готова піти.
Новини за темою:
23 Січня 2026 в 21:45