В мусорных баках не оставлять: харьковчанам рассказали, куда выбрасывать елки

В Харькове начали утилизировать новогодние елки, которые остались после праздников.

При этом в КП «Харьковблагоустройство» призывают горожан не выбрасывать зеленых красавиц в мусорные баки. Вместо этого коммунальщики просят оставлять деревья в специальных местах для складирования крупногабаритных отходов.

«Собранные деревья измельчаются на треску, поэтому важно перед утилизацией очищать их от гирлянд, мишуры и других украшений», – добавили на коммунальном предприятии.