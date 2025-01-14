В мусорных баках не оставлять: харьковчанам рассказали, куда выбрасывать елки
Фото: ХГС
В Харькове начали утилизировать новогодние елки, которые остались после праздников.
При этом в КП «Харьковблагоустройство» призывают горожан не выбрасывать зеленых красавиц в мусорные баки. Вместо этого коммунальщики просят оставлять деревья в специальных местах для складирования крупногабаритных отходов.
«Собранные деревья измельчаются на треску, поэтому важно перед утилизацией очищать их от гирлянд, мишуры и других украшений», – добавили на коммунальном предприятии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елки, КП, КП «Харьковблагоустройство», Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 10:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали утилизировать новогодние елки, которые остались после праздников".