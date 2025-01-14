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В мусорных баках не оставлять: харьковчанам рассказали, куда выбрасывать елки

Общество 10:26   14.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В мусорных баках не оставлять: харьковчанам рассказали, куда выбрасывать елки Фото: ХГС

В Харькове начали утилизировать новогодние елки, которые остались после праздников.

При этом в КП «Харьковблагоустройство» призывают горожан не выбрасывать зеленых красавиц в мусорные баки. Вместо этого коммунальщики просят оставлять деревья в специальных местах для складирования крупногабаритных отходов.

Утилизируют елки в Харькове
Фото: ХГС

«Собранные деревья измельчаются на треску, поэтому важно перед утилизацией очищать их от гирлянд, мишуры и других украшений», – добавили на коммунальном предприятии.

Утилизируют елки в Харькове
Фото: ХГС

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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14.01.2025, 10:26

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  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 10:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове начали утилизировать новогодние елки, которые остались после праздников".