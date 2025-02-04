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В Основянском районе Харькова пилили сосны перед Новым годом: кто это делал

Происшествия 18:46   04.02.2025
Елена Нагорная
В Основянском районе Харькова пилили сосны перед Новым годом: кто это делал

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконной вырубке деревьев 42-летнему харьковчанину. По данным следствия, перед новогодними праздниками мужчина пилил сосны в Основянском районе.

По результатам следственных действий и розыскных мероприятий правоохранители задокументировали противоправную деятельность харьковчанина, который организовал схему незаконной вырубки лесных насаждений, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина пилил сосны в лесозащитной полосе без предусмотренных на то законодательством разрешений. Ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 53 тысяч гривен.

Ранее елочный браконьер уже был осужден за аналогичные преступления. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, причинившая существенный вред, совершенная повторно) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 18:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему харьковчанину. По данным следствия, перед новогодними праздниками мужчина пилил сосны в Основянском районе.".