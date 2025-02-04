В Основянском районе Харькова пилили сосны перед Новым годом: кто это делал

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконной вырубке деревьев 42-летнему харьковчанину. По данным следствия, перед новогодними праздниками мужчина пилил сосны в Основянском районе.

По результатам следственных действий и розыскных мероприятий правоохранители задокументировали противоправную деятельность харьковчанина, который организовал схему незаконной вырубки лесных насаждений, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина пилил сосны в лесозащитной полосе без предусмотренных на то законодательством разрешений. Ущерб, нанесенный государству, оценили в более чем 53 тысяч гривен.

Ранее елочный браконьер уже был осужден за аналогичные преступления. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 246 (незаконная вырубка деревьев в лесах, причинившая существенный вред, совершенная повторно) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.