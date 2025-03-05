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НПУ: відкупитися від копів за 15 тис. грн хотів «чорний» лісоруб на Харківщині

Суспільство 16:18   05.03.2025
Вікторія Яковенко
НПУ: відкупитися від копів за 15 тис. грн хотів «чорний» лісоруб на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, віз в авто деревину без відповідних документів, а потім намагався «зам’яти» справу за допомогою хабаря.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, наприкінці лютого у селі Таранівка патрульні помітили автомобіль із явними технічними несправностями. На вимогу поліцейських зупинитися, водій кинув машину та втік на територію приватного будинку. У автівці фігуранта правоохоронці виявили деревину без жодних дозвільних документів.

«Коли чоловік повернувся, він спробував домовитися з поліцейськими, запропонувавши спочатку 10000 гривень, а згодом піднявши суму до 15000 гривень задля уникнення фіксації порушення та відповідальності», – зазначили у поліції.

Однак копи відмовилися від хабаря, попередили порушника про кримінальну відповідальність та задокументували правопорушення.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2025 в 16:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, віз в авто деревину без відповідних документів, а потім намагався «зам’яти» справу за допомогою хабаря.".