Откупиться от копов за 15 тыс. грн хотел «черный» лесоруб на Харьковщине – НПУ

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, вез в авто древесину без соответствующих документов, а затем пытался «замять» дело с помощью взятки.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в конце февраля в селе Тарановка патрульные заметили автомобиль с явными техническими неисправностями. По требованию полицейских остановиться, водитель бросил машину и сбежал на территории частного дома. В автомобиле фигуранта правоохранители обнаружили древесину без разрешительных документов.

«Когда мужчина вернулся, он попытался договориться с полицейскими, предложив сначала 10000 гривен, а затем подняв сумму до 15000 гривен во избежание фиксации нарушения и ответственности», — отметили в полиции.

Однако копы отказались от взятки, предупредили нарушителя об уголовной ответственности и задокументировали правонарушения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ.