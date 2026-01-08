«Таких руйнацій Харків не знав». У центрі розібрали 85% завалів – Терехов
У центрі Харкова тривають пошуково-рятувальні роботи після ударів 2 січня. Наразі фахівці змогли розібрати 85% завалів, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Зараз ідентифіковано по ДНК шість людей, які загинули. Пошуково-рятувальні роботи не припиняються ані на хвилину, незалежно від часу доби. Ми залучили важку техніку, близько 30 одиниць комунальної техніки працює. Працюють працівники ДСНС, криміналісти, працівники Нацполіції, комунальники, щоб завершити пошуково-рятувальні роботи», – зазначив міський голова.
За його даними постраждали понад 49 будинків. Вибито більше ніж 1300 вікон, також постраждала лікарня.
«Руйнації жахливі, я хочу підкреслити, що таких руйнацій Харків не знав, починаючи з початку війни, які ми отримали 2 січня», – сказав Терехов.
Нагадаємо, двома ракетами по центру Харкова вдарили росіяни вдень 2 січня. На цей момент тривоги не було. Навіть моніторингові канали не попереджали про небезпеку. Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила: зруйнована торгово-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового будинку. Було відомо про понад 30 постраждалих. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у людей здебільшого вибухові травми, рани та поранення склом. У кількох – гостра реакція на стрес, зокрема – у 6-місячного хлопчика. Мер Ігор Терехов зазначив, що на Сумській та Мироносицькій дуже багато пошкоджених будинків, постраждала лікарня, вилетіли сотні вікон. Попередньо, удар завдали двома «Іскандерами». Тіла людей діставали з-під завалів. Станом на вечір 5 січня відомо про 6 загиблих.
