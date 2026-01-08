«Таких разрушений Харьков не знал». В центре разобрали 85% завалов – Терехов

В центре Харькова продолжаются поисково-спасательные работы после ударов 2 января. Специалисты смогли разобрать 85% завалов, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сейчас идентифицировано по ДНК шесть погибших. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, независимо от времени суток. Мы привлекли тяжелую технику, около 30 единиц коммунальной техники работает. Работают работники ГСЧС, криминалисты, работники Нацполиции, коммунальщики, чтобы завершить поисково-спасательные работы», — отметил мэр.

По его данным, пострадали более 49 домов. Выбито более 1300 окон, также пострадала больница.

«Разрушения ужасны, я хочу подчеркнуть, что таких разрушений Харьков не знал, начиная с начала войны, которые мы получили 2 января», — сказал Терехов.

Напомним, двумя ракетами по центру Харькова ударили россияне днем 2 января. В этот момент тревоги не было. Даже мониторинговые каналы не предупреждали об опасности. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила: разрушено торгово-офисное здание и часть ближайшего подъезда 4-этажного дома. Было известно о более 30 пострадавших. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, у людей в основном взрывные травмы, ссадины и ранение стеклом. У нескольких – острая реакция на стресс, в том числе – у 6-месячного мальчика. Мэр Игорь Терехов отметил, что на Сумской и Мироносицкой очень много поврежденных домов, пострадала больница, вылетели сотни окон. Предварительно, удар нанесли двумя «Искандерами». Тела людей доставали из-под завалов. По состоянию на вечер 5 января было известно о 6 погибших.