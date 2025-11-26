Замок у Шарівці хочуть відреставрувати – ціна розробки проєкту
Багато років палацовий комплекс у Шарівці Богодухівського району перебуває у занедбаному стані. На час війни він закритий для відвідування.
Тепер його вирішили відреставрувати, повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр», посилаючись на систему публічних закупівель «ProZorro».
“Департамент капітального будівництва Харківської ОВА уклав договір з ТОВ “Архаус” на 1,5 млн грн на розробку проєкту реставраційних, протиаварійних, невідкладних консерваційних робіт головного корпусу “Замок”, – передають антикорупціонери.
Вони також зазначили: корпус є пам’яткою архітектури національного значення. За радянських часів у ньому був розташований туберкульозний диспенсер.
“До початку повномасштабного вторгнення палацовий комплекс планували включити до програми “Велика реконструкція”. У 2023 році керівниця обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко для “Суспільне. Харків” зазначала, що проводити роботи немає можливості”, – додали в ХАЦ.
