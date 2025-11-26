Замок в Шаровке хотят отреставрировать – цена разработки проекта
Много лет дворцовый комплекс в Шаровке Богодуховского района находится в запущенном состоянии. На время войны он закрыт для посещения.
Теперь же его решили отреставрировать, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр», ссылаясь на систему публичных закупок «ProZorro».
«Департамент капитального строительства Харьковской ОВА заключил договор с ООО Архаус на 1,5 млн грн на разработку проекта реставрационных, противоаварийных, неотложных консервационных работ главного корпуса «Замок», – передают антикоррупционеры.
Он также отметили: корпус является памятником архитектуры национального значения. В советские времена в нем был расположен туберкулезный диспенсер.
«До начала полномасштабного вторжения дворцовый комплекс планировали включить в программу «Большая реконструкция». В 2023 году руководитель областного совета Татьяна Егорова-Луценко для «Суспільне. Харків» отмечала, что проводить работы нет возможности. В системе закупок не загружен договор на проектные работы», – подчеркнули в ХАЦ.
