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На волне протестов: харьковчанам проведут ликбез о НАБУ, САП и БЭБ

Общество 14:10   29.07.2025
Оксана Горун
На волне протестов: харьковчанам проведут ликбез о НАБУ, САП и БЭБ

ГО «Харьковский антикоррупционный центр» отреагировало на народный интерес к теме НАБУ и САП, который обострился после принятия в Украине закона, ограничившего возможности этих органов.

«Как показали предыдущие дни, молодежь в Харькове очень сознательная и смелая. Итак, активное сообщество, если вам не хватает «базы» о НАБУ, САП, вы не понимаете, кто такие коррупционеры и почему эти черти страшны, чем занимаются детективы Бюро и почему у украинского общества к ним тоже есть претензии, и почему реформа СБУ перезрела, а директора БЭБ все не назначают – велкам.  ХАЦ открыт к ликбезу», — анонсировали антикоррупционеры.

О своем желании получить информацию о НАБУ, САП и БЭБ, да в и целом о борьбе с коррупцией в Украине, можно сообщить, заполнив Google-форму.

«Просто маякните нам о своей заинтересованности, и мы соберемся небольшим сообществом в безопасном месте», — предложили в ХАЦ.

Также общественники напомнили, что на 30 июля в Харькове планируется следующая «встреча» (проще говоря — акция протеста против скандального закона, который еще не отменили).

Напомним, Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс во втором чтении. В Национальном антикоррупционном бюро сделали заявление, что в последний момент в документ внесли правки, которые «фактически уничтожают независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору». Большинство народных депутатов — мажоритарщиков из Харьковской области голосовали «за». К вечеру в Украине начались протестные акции, несмотря на это ближе к полуночи 22 июля Владимир Зеленский все же подписал законопроект №12414. Вскоре его опубликовали и в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины». Таким образом, он официально вступил в силу 23 июля.

Читайте также: Как «протягивали» правки против НАБУ и САП – соавтор законопроекта Бакумов

На следующий день протесты продолжились и стали более массовыми. А 24 июля Зеленский заявил, что согласовал законопроект о независимости САП и НАБУ. Верховную Раду собирают на заседание в четверг, 31 июля, чтобы вернуть НАБУ права.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГО «Харьковский антикоррупционный центр» отреагировало на народный интерес к теме НАБУ и САП, который обострился после принятия в Украине закона, ограничившего эти органы".