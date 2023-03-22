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Центр психологической помощи жертвам войны. Опыт Харьковщины распространят

Общество 17:30   22.03.2023
Павел Велицкий
Центр психологической помощи жертвам войны. Опыт Харьковщины распространят Фото: ХОВА

В Харьковской области в начале марта открылся Центр психологической помощи пострадавшим от российской агрессии и переселенцам. С его работой накануне ознакомилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Как отметила Ирина Верещук, она оценила работу Центра и планирует доложить о примере успешной реализации проекта на Харьковщине Офису первой леди и премьер-министру, чтобы такую модель взять за основу и масштабировать по всей стране.

«Сразу скажу, чем Харьковщина отличается от других регионов. Здесь много внутренне перемещенных лиц. Полмиллиона внутренних переселенцев — это очень большая нагрузка. Я езжу по регионам и точно знаю, что когда пересекается граница в 300 тысяч, область начинает очень сильно чувствовать нагрузку. Я имею в виду и финансовую, и организационную, и административную нагрузку. На все органы власти, в том числе местные и региональные. Мы видим что Харьков справляется. Харьковщина до сих пор на линии огня. Харьковскую область обстреливают. Но несмотря на все, несмотря на такие же тяжелые обстоятельства, которые к примеру есть и в Донецкой области, и на Херсонщине, Харьковщина демонстрирует те наработки и тот опыт, который можно масштабировать», — сказала Верещук.

Центры психологической помощи должны быть и в территориальных громадах, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В регионе каждая громада способна создать команду высококвалифицированных специалистов, обустроить помещение и приобрести автомобиль для выездов», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что в Харькове создавать аналогичные Центры можно в ЦПАУ и привлекать выпускников психологических факультетов.

Служба создана в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья в партнерстве с Минреинтеграции, ХОВА и волонтерами при финансовой поддержке правительств США, Канады, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Финляндии.

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Автор: Павел Велицкий

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  • Категории: Общество, Политика, Репортаж, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 17:30;

    • Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в начале марта открылся Центр психологической помощи пострадавшим от российской агрессии и переселенцам. С его работой накануне ознакомилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.".