Центр психологической помощи жертвам войны. Опыт Харьковщины распространят

В Харьковской области в начале марта открылся Центр психологической помощи пострадавшим от российской агрессии и переселенцам. С его работой накануне ознакомилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

Как отметила Ирина Верещук, она оценила работу Центра и планирует доложить о примере успешной реализации проекта на Харьковщине Офису первой леди и премьер-министру, чтобы такую модель взять за основу и масштабировать по всей стране.

«Сразу скажу, чем Харьковщина отличается от других регионов. Здесь много внутренне перемещенных лиц. Полмиллиона внутренних переселенцев — это очень большая нагрузка. Я езжу по регионам и точно знаю, что когда пересекается граница в 300 тысяч, область начинает очень сильно чувствовать нагрузку. Я имею в виду и финансовую, и организационную, и административную нагрузку. На все органы власти, в том числе местные и региональные. Мы видим что Харьков справляется. Харьковщина до сих пор на линии огня. Харьковскую область обстреливают. Но несмотря на все, несмотря на такие же тяжелые обстоятельства, которые к примеру есть и в Донецкой области, и на Херсонщине, Харьковщина демонстрирует те наработки и тот опыт, который можно масштабировать», — сказала Верещук.

Центры психологической помощи должны быть и в территориальных громадах, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В регионе каждая громада способна создать команду высококвалифицированных специалистов, обустроить помещение и приобрести автомобиль для выездов», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что в Харькове создавать аналогичные Центры можно в ЦПАУ и привлекать выпускников психологических факультетов.

Служба создана в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья в партнерстве с Минреинтеграции, ХОВА и волонтерами при финансовой поддержке правительств США, Канады, Великобритании, Швеции, Швейцарии и Финляндии.