Центр психологічної допомоги жертвам війни. Досвід Харківщини поширять

У Харківській області на початку березня відкрився Центр психологічної допомоги постраждалим від російської агресії та ВПО. З його роботою напередодні ознайомилась віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук.

Як зазначила Ірина Верещук, вона оцінила роботу Центру та планує доповісти про приклад успішної реалізації проєкту на Харківщині Офісу першої леді та прем’єр-міністру, щоб таку модель взяти за основу та масштабувати по всій країні.

“Відразу скажу, чим Харківщина відрізняється від інших регіонів. Тут багато внутрішньо переміщених осіб. Пів мільйона внутрішніх переселенців – це дуже велике навантаження. Я їжджу регіонами та точно знаю, що коли перетинається межа в 300 тисяч, область починає дуже сильно відчувати навантаження. Я маю на увазі і фінансове, і організаційне, і адміністративне навантаження. На всі органи влади, в тому числі місцеві та регіональні. Ми бачимо що Харків справляються. Харківщина досі на лінії вогню. Харківщину обстрілюють. Але попри все, попри такі ж важкі обставини, які до прикладу є і на Донеччині, і на Херсонщині, Харківщина демонструє ті напрацювання і той досвід, який можна масштабувати”, — сказала Верещук.

Центри психологічної допомоги мають бути й у територіальних громадах, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“У регіоні кожна громада здатна створити команду висококваліфікованих спеціалістів, облаштувати приміщення та придбати автомобіль для виїздів”, – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що у Харкові створювати аналогічні Центри можна у ЦНАПах та залучати випускників психологічних факультетів.

Службу створено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я у партнерстві з Мінреінтеграції, ХОВА та волонтерами за фінансової підтримки урядів США, Канади, Великобританії, Швеції, Швейцарії та Фінляндії.