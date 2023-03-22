На Харківщині велика проблема з гуманітарним розмінуванням – Ірина Верещук

На території Харківської області складна ситуація із гуманітарним розмінуванням: проблему обговорювали місцева влада разом із віцепрем’єр – міністеркою України.

Про це під час нацмарафону повідомила віцепрем’єр – міністерка України Ірина Верещук.

«Там, дійсно, робить ДСНС все що може. Але нам потрібна допомога міжнародних організацій. Вчора власне про це ми і говорили з ними на нараді», – розповіла Верещук.

Віцепрем’єр – міністерка зазначила, що Україна потребує допомоги міжнародних організацій у питанні з розмінуванням.

«Нам треба зараз, щоб світова спільнота об’єдналась і допомогла розмінувати найзамінованішу країну в світі», – додала Верещук.