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На Харківщині велика проблема з гуманітарним розмінуванням – Ірина Верещук

Суспільство 13:02   22.03.2023
Виктория Яковенко
На Харківщині велика проблема з гуманітарним розмінуванням – Ірина Верещук Фото: ХОВА

На території Харківської області складна ситуація із гуманітарним розмінуванням: проблему обговорювали місцева влада разом із віцепрем’єр – міністеркою України.

Про це під час нацмарафону повідомила віцепрем’єр – міністерка України Ірина Верещук.

«Там, дійсно, робить ДСНС все що може. Але нам потрібна допомога міжнародних організацій. Вчора власне про це ми і говорили з ними на нараді», – розповіла Верещук.

Віцепрем’єр – міністерка зазначила, що Україна потребує допомоги міжнародних організацій у питанні з розмінуванням.

«Нам треба зараз, щоб світова спільнота об’єдналась і допомогла розмінувати найзамінованішу країну в світі», – додала Верещук.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Харківської області складна ситуація із гуманітарним розмінуванням: проблему обговорювали місцева влада разом із віцепрем’єр – міністеркою України.".