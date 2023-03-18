Ще один житель Ізюмщини підірвався на міні “Пелюстка” біля будинку – Мельник

У селі Довгеньке Ізюмського району Харківської області на території приватного домоволодіння чоловік 1960 року народження наступив на міну “Пелюстка”. Пораненого ушпиталили з частковою травматичною ампутацією стопи.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Харківська область є однією з найнебезпечніших через міни та вибухонебезпечні предмети. Ставтесь відповідально до власної безпеки. Уникайте неперевірених саперами місцевостей, лісів, лісосмуг та узбіч. Не підіймайте підозрілі предмети, які можуть бути заміновані. Якщо ви виявили небезпечну знахідку, то одразу ж викликайте поліцейських або рятувальників”, – закликав Мельник.

Вранці 18 березня в облуправлінні ДСНС повідомили, що протягом доби зафіксовано два підриви цивільних на мінах “Пелюстка”. Про те, що 17 березня в Ізюмі на протипіхотній міні підірвалася 66-річна жінка, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.