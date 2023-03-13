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Біля дому чоловіка, який підірвався на міні, знайшли 70 “Пелюсток” – Синєгубов

Суспільство 18:57   13.03.2023
Олена Нагорна
Біля дому чоловіка, який підірвався на міні, знайшли 70 “Пелюсток” – Синєгубов

Піротехніки ДСНС перевірили подвір’я в деокупованому селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області, де 7 березня підірвався на ворожій протипіхотній міні “Пелюстка” 63-річний мешканець. У дворі чоловіка та біля нього сапери знайшли ще понад 70 таких самих вибухонебезпечних предметів.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив у коментарі “Укрінформу”.

“Коли підрозділи ДСНС прибули для дослідження подвір’я цієї людини, то вони знайшли на самому подвір’ї та біля нього більше ніж 70 таких “Пелюсток”, і це свідчить про щільне замінування цих територій”, – розповів Синєгубов.

Він також нагадав, що за тиждень у селі Сніжківка сталося два випадки підриву цивільних на “Пелюстках”. Сьогодні, 13 березня, на міну біля поля наступив 40-річний чоловік.

Синєгубов зазначив, що погодні умови досі заважають проведенню масштабного розмінування.

“Ми проводимо переговори з підрозділами ДСНС Києва, аби посилити ті підрозділи, які вже працюють по області, і ведемо під егідою Офісу президента перемовини з різними міжнародними організаціями”, – додав голова ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 18:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піротехніки ДСНС перевірили подвір’я в деокупованому селі Сніжківка Ізюмського району Харківської області, де 7 березня підірвався на ворожій протипіхотній міні “Пелюстка” 63-річний мешканець. У дворі чоловіка та біля нього сапери знайшли ще понад 70 таких самих вибухонебезпечних предметів.".