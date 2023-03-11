Який вигляд мають смертельні “сюрпризи”, залишені ворогом на Харківщині (фото)

Російські військові, відступаючи із захоплених територій, залишили по собі велику кількість протитанкових мін.

Фото – як виглядають ці смертельно небезпечні потужні боєприпаси – опублікували бійці 228-го батальйону окремої 127-ї бригади тероборони Харкова.

Захисники пишуть, що майже щодня знаходять та знешкоджують такі міни по всій території, яку контролюють.

“Це дуже небезпечна робота, від якості якої залежать життя багатьох побратимів”, – зазначають тероборонівці.



Фото: 228-й батальйон ТрО