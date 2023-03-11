Який вигляд мають смертельні “сюрпризи”, залишені ворогом на Харківщині (фото)
Російські військові, відступаючи із захоплених територій, залишили по собі велику кількість протитанкових мін.
Фото – як виглядають ці смертельно небезпечні потужні боєприпаси – опублікували бійці 228-го батальйону окремої 127-ї бригади тероборони Харкова.
Захисники пишуть, що майже щодня знаходять та знешкоджують такі міни по всій території, яку контролюють.
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“Це дуже небезпечна робота, від якості якої залежать життя багатьох побратимів”, – зазначають тероборонівці.
Фото: 228-й батальйон ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 12:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові, відступаючи із захоплених територій, залишили по собі велику кількість протитанкових мін.".