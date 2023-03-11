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Який вигляд мають смертельні “сюрпризи”, залишені ворогом на Харківщині (фото)

Суспільство 12:18   11.03.2023
Олена Нагорна
Який вигляд мають смертельні “сюрпризи”, залишені ворогом на Харківщині (фото)

Російські військові, відступаючи із захоплених територій, залишили по собі велику кількість протитанкових мін.

Фото – як виглядають ці смертельно небезпечні потужні боєприпаси – опублікували бійці 228-го батальйону окремої 127-ї бригади тероборони Харкова.

Захисники пишуть, що майже щодня знаходять та знешкоджують такі міни по всій території, яку контролюють.

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“Це дуже небезпечна робота, від якості якої залежать життя багатьох побратимів”, – зазначають тероборонівці.


Фото: 228-й батальйон ТрО

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 12:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові, відступаючи із захоплених територій, залишили по собі велику кількість протитанкових мін.".