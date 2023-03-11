Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото)
Фото: 228-й батальон ТрО
Российские военные, отступая с захваченных территорий, оставили после себя большое количество противотанковых мин.
Фото — как выглядят эти смертельно опасные мощные боеприпасы — опубликовали бойцы 228-го батальона отдельной 127-й бригады теробороны Харькова.
Защитники пишут, что почти ежедневно находят и обезвреживают такие мины по всей территории, которую контролируют.
Читайте также: Лесопарк в Харькове заминирован и закрыт для посещения — Терехов
«Это очень опасная работа, от качества которой зависят жизни многих побратимов», — отмечают теробороновцы.
Фото: 228-й батальон ТрО
Новости по теме:
Вы читали новость: «Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 12:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные, отступая с захваченных территорий, оставили после себя большое количество противотанковых мин.".