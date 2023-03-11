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Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото)

Общество 12:18   11.03.2023
Елена Нагорная
Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото) Фото: 228-й батальон ТрО

Российские военные, отступая с захваченных территорий, оставили после себя большое количество противотанковых мин.

Фото — как выглядят эти смертельно опасные мощные боеприпасы — опубликовали бойцы 228-го батальона отдельной 127-й бригады теробороны Харькова.

Защитники пишут, что почти ежедневно находят и обезвреживают такие мины по всей территории, которую контролируют.

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«Это очень опасная работа, от качества которой зависят жизни многих побратимов», — отмечают теробороновцы.


Фото: 228-й батальон ТрО

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 12:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные, отступая с захваченных территорий, оставили после себя большое количество противотанковых мин.".