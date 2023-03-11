Как выглядят смертельные «сюрпризы», оставленные врагом на Харьковщине (фото)

Российские военные, отступая с захваченных территорий, оставили после себя большое количество противотанковых мин.

Фото — как выглядят эти смертельно опасные мощные боеприпасы — опубликовали бойцы 228-го батальона отдельной 127-й бригады теробороны Харькова.

Защитники пишут, что почти ежедневно находят и обезвреживают такие мины по всей территории, которую контролируют.

«Это очень опасная работа, от качества которой зависят жизни многих побратимов», — отмечают теробороновцы.



Фото: 228-й батальон ТрО