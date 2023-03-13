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На Харківщині чоловік підірвався на міні – ДСНС

Події 12:00   13.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на міні – ДСНС

Від міни “Пелюстка” постраждав житель села Сніжківка Ізюмського району, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“40-річний чоловік травмувався, наступивши на протипіхотну міну. ​​13 березня у с. Сніжківка Ізюмського району чоловік, 1983 року народження, наступив на міну “Пелюстка”. В результаті він отримав міно-вибухову травму правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Раніше рятувальники повідомляли, що минулої доби знайшли та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів. Проте значна частина області залишається замінованою досі. Насамперед мешканцям не радять ходити “на природу” – до лісів, по полях та берегах річок. Насамперед це стосується жителів деокупованих територій, а також тих, які зазнавали обстрілів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2023 в 12:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від міни “Пелюстка” постраждав житель села Сніжківка Ізюмського району, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".