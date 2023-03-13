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На Харьковщине мужчина подорвался на мине — ГСЧС

Происшествия 12:00   13.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на мине — ГСЧС

От мины «Лепесток» пострадал житель села Снежковка Изюмского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«40-летний мужчина травмировался, наступив на противопехотную мину. 13 марта в с. Снежковка Изюмского района мужчина, 1983 года рождения, наступил на мину «Лепесток». В результате он получил мино-взрывную травму правой стопы. Пострадавший находится в больнице», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • Ранее спасатели сообщали, что за прошедшие сутки  нашли и обезвредили 107 взрывоопасных предметов. Однако значительная часть области остается заминированной до сих пор. В первую очередь жителям не советуют ходить «на природу» — в леса, по полям и берегам рек. В первую очередь это касается жителей деоккупированных территорий, а также тех, которые подвергались обстрелам.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От мины «Лепесток» пострадал житель села Снежковка Изюмского района, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".