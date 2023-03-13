Возле дома подорвавшегося на мине нашли больше 70 “Лепестков” — Синегубов

Пиротехники ГСЧС проверили двор в деоккупированном селе Снежковка Изюмского района Харьковской области, где 7 марта подорвался на вражеской противопехотной мине «Лепесток» 63-летний житель. Во дворе мужчины и возле него пиротехники нашли еще более 70 таких же взрывоопасных предметов.

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в комментарии изданию «Укринформ».

«Когда подразделения ГСЧС прибыли для исследования двора этого человека, то они нашли в самом дворе и возле него более 70 таких лепестков, и это свидетельствует о плотном заминировании этих территорий», — рассказал Синегубов.

Он также напомнил, что за неделю в селе Снежковка произошло два случая подрыва гражданских на «Лепестках». Сегодня, 13 марта, на мину возле поля наступил 40-летний мужчина.

Синегубов отметил, что погодные условия все еще мешают проведению масштабного разминирования.

«Мы проводим переговоры с подразделениями ГСЧС Киева, чтобы усилить те подразделения, которые уже работают по области, и ведем под эгидой Офиса президента переговоры с различными международными организациями», — добавил глава ХОВА.