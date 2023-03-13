Возле дома подорвавшегося на мине нашли больше 70 “Лепестков” — Синегубов
Пиротехники ГСЧС проверили двор в деоккупированном селе Снежковка Изюмского района Харьковской области, где 7 марта подорвался на вражеской противопехотной мине «Лепесток» 63-летний житель. Во дворе мужчины и возле него пиротехники нашли еще более 70 таких же взрывоопасных предметов.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в комментарии изданию «Укринформ».
«Когда подразделения ГСЧС прибыли для исследования двора этого человека, то они нашли в самом дворе и возле него более 70 таких лепестков, и это свидетельствует о плотном заминировании этих территорий», — рассказал Синегубов.
Он также напомнил, что за неделю в селе Снежковка произошло два случая подрыва гражданских на «Лепестках». Сегодня, 13 марта, на мину возле поля наступил 40-летний мужчина.
Синегубов отметил, что погодные условия все еще мешают проведению масштабного разминирования.
«Мы проводим переговоры с подразделениями ГСЧС Киева, чтобы усилить те подразделения, которые уже работают по области, и ведем под эгидой Офиса президента переговоры с различными международными организациями», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пиротехники ГСЧС проверили двор в деоккупированном селе Снежковка Изюмского района Харьковской области, где 7 марта подорвался на вражеской противопехотной мине «Лепесток» 63-летний житель. Во дворе мужчины и возле него пиротехники нашли еще более 70 таких же взрывоопасных предметов.".