У Харківській області на міні підірвалася пенсіонерка – інформація Синєгубова
17 березня в Ізюмі на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвалася 66-річна жінка.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що інцидент стався у лісі. З тяжким пораненням пенсіонерку шпиталізували до лікарні.
Синєгубов також нагадав, що на деокупованих територіях Харківщини ворог залишив безліч мін та інших вибухонебезпечних предметів. Голова ХОВА закликав мешканців регіону утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо.
«Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними», – зазначив Синєгубов.
Читайте також: В Харківській області на міні підірвався тракторист
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харківській області на міні підірвалася пенсіонерка – інформація Синєгубова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 16:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 березня в Ізюмі на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвалася 66-річна жінка.".