У Харківській області на міні підірвалася пенсіонерка – інформація Синєгубова

17 березня в Ізюмі на протипіхотній міні «Пелюстка» підірвалася 66-річна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він додав, що інцидент стався у лісі. З тяжким пораненням пенсіонерку шпиталізували до лікарні.

Синєгубов також нагадав, що на деокупованих територіях Харківщини ворог залишив безліч мін та інших вибухонебезпечних предметів. Голова ХОВА закликав мешканців регіону утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо.

«Усі ці території є потенційно замінованими та небезпечними», – зазначив Синєгубов.

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