В Харківській області на міні підірвався тракторист
Фото: ДСНС
В Ізюмському районі 53-річний мешканець села Вовчий Яр у полі підірвався на міні, його ушпиталили.
Інцидент стався 14 березня, повідомили в управлінні ДСНС України у Харківській області. За інформацією рятувальників, в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення стегна і гомілки.
У ДСНС також закликали мешканців Харківщини бути максимально обережними.
«У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію», – закликали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 14:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі 53-річний мешканець села Вовчий Яр у полі підірвався на міні, його ушпиталили.".