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В Харківській області на міні підірвався тракторист

Суспільство 14:03   14.03.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області на міні підірвався тракторист Фото: ДСНС

В Ізюмському районі 53-річний мешканець села Вовчий Яр у полі підірвався на міні, його ушпиталили.

Інцидент стався 14 березня, повідомили в управлінні ДСНС України у Харківській області. За інформацією рятувальників, в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення стегна і гомілки.

У ДСНС також закликали мешканців Харківщини бути максимально обережними.

«У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію», – закликали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2023 в 14:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі 53-річний мешканець села Вовчий Яр у полі підірвався на міні, його ушпиталили.".