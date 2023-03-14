В Харківській області на міні підірвався тракторист

В Ізюмському районі 53-річний мешканець села Вовчий Яр у полі підірвався на міні, його ушпиталили.

Інцидент стався 14 березня, повідомили в управлінні ДСНС України у Харківській області. За інформацією рятувальників, в результаті вибуху чоловік отримав осколкове поранення стегна і гомілки.

У ДСНС також закликали мешканців Харківщини бути максимально обережними.

«У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію», – закликали рятувальники.