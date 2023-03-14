В Харьковской области на мине подорвался тракторист

В Изюмском районе 53-летний житель села Волчий Яр в поле подорвался на мине, его госпитализировали.

Инцидент произошел 14 марта, сообщили в управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. По информации спасателей, в результате взрыва мужчина получил осколочное ранение бедра и голени.

В ГСЧС также призвали жителей Харьковщины быть максимально осторожными.

«В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию», — призвали в спасатели.