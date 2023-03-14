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В Харьковской области на мине подорвался тракторист

Общество 14:03   14.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области на мине подорвался тракторист Фото: ГСЧС

В Изюмском районе 53-летний житель села Волчий Яр в поле подорвался на мине, его госпитализировали.

Инцидент произошел 14 марта, сообщили в управлении ГСЧС Украины в Харьковской области. По информации спасателей, в результате взрыва мужчина получил осколочное ранение бедра и голени.

В ГСЧС также призвали жителей Харьковщины быть максимально осторожными.

«В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае не трогайте его и сообщите о находке в ГСЧС или Нацполицию», — призвали в спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко

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На Харьковщине мужчина подорвался на мине — ГСЧС

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 14:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюмском районе 53-летний житель села Волчий Яр в поле подорвался на мине, его госпитализировали.".