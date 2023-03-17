В Харьковской области на мине подорвалась пенсионерка — информация Синегубова
17 марта в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвалась 66-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что инцидент произошел в лесу. С тяжелым ранением пенсионерку госпитализировали в больницу.
Синегубов также напомнил, что на деоккупированных территориях Харьковщины враг оставил множество мин и других взрывоопасных предметов. Глава ХОВА призвал жителей региона воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д.
«Все эти территории потенциально заминированы и опасны», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 16:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвалась 66-летняя женщина.".