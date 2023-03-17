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В Харьковской области на мине подорвалась пенсионерка — информация Синегубова

Общество 16:37   17.03.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области на мине подорвалась пенсионерка — информация Синегубова

17 марта в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвалась 66-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что инцидент произошел в лесу. С тяжелым ранением пенсионерку госпитализировали в больницу.

Синегубов также напомнил, что на деоккупированных территориях Харьковщины враг оставил множество мин и других взрывоопасных предметов. Глава ХОВА призвал жителей региона воздержаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и т.д.

«Все эти территории потенциально заминированы и опасны», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 16:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 марта в Изюме на противопехотной мине «Лепесток» подорвалась 66-летняя женщина.".