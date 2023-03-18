Еще один житель Изюмщины подорвался на мине «Лепесток» возле дома — Мельник
В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на территории частного домовладения мужчина 1960 года рождения наступил на мину «Лепесток». Раненого госпитализировали с частичной травматической ампутацией стопы.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Харьковская область является одной из самых опасных из-за мин и взрывоопасных предметов. Относитесь ответственно к собственной безопасности. Избегайте непроверенных саперами местностей, лесов, лесополос и обочин. Не поднимайте подозрительные предметы, которые могут быть заминированы. Если вы обнаружили опасную находку, то сразу же вызывайте полицейских или спасателей», — призвал Мельник.
Утром 18 марта в облуправлении ГСЧС сообщили, что в течение суток зафиксировано два подрыва гражданских на минах «Лепесток». О том, что 17 марта в Изюме на противопехотной мине подорвалась 66-летняя женщина, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Возле дома подорвавшегося на мине нашли больше 70 “Лепестков” — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «Еще один житель Изюмщины подорвался на мине «Лепесток» возле дома — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 09:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на территории частного домовладения мужчина 1960 года рождения наступил на мину «Лепесток». Раненого госпитализировали с частичной травматической ампутацией стопы.".