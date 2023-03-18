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Еще один житель Изюмщины подорвался на мине «Лепесток» возле дома — Мельник

Происшествия 09:51   18.03.2023
Елена Нагорная
Еще один житель Изюмщины подорвался на мине «Лепесток» возле дома — Мельник Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на территории частного домовладения мужчина 1960 года рождения наступил на мину «Лепесток». Раненого госпитализировали с частичной травматической ампутацией стопы.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Харьковская область является одной из самых опасных из-за мин и взрывоопасных предметов. Относитесь ответственно к собственной безопасности. Избегайте непроверенных саперами местностей, лесов, лесополос и обочин. Не поднимайте подозрительные предметы, которые могут быть заминированы. Если вы обнаружили опасную находку, то сразу же вызывайте полицейских или спасателей», — призвал Мельник.

Утром 18 марта в облуправлении ГСЧС сообщили, что в течение суток зафиксировано два подрыва гражданских на минах «Лепесток». О том, что 17 марта в Изюме на противопехотной мине подорвалась 66-летняя женщина, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Возле дома подорвавшегося на мине нашли больше 70 “Лепестков” — Синегубов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 марта 2023 в 09:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области на территории частного домовладения мужчина 1960 года рождения наступил на мину «Лепесток». Раненого госпитализировали с частичной травматической ампутацией стопы.".