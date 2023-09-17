Фермеры из Харьковщины собственноручно разминировали поля, чтобы засадить их

В селе Долгенькое в Харьковской области волонтеры продолжают ремонтировать дома местных жителей. Среди них – и фермер Людмила, у которой до войны половину ресторанов Харькова покупала кукурузу.

Об этом рассказал волонтер Макс Бурцев.

«Дом Людмилы. Разрушен до основания бесчеловечно. Дом той самой Людмилы, кукурузу которой покупала почти половина заведений Харькова. Как и все остальные из 300 домов, в которых жили люди до 24.02. В некоторых живут до сих пор. Кто-то возвращается, потому что «лучше жить хоть в палатке зимой, чем слоняться по чужим местам», — рассказал Бурцев.

Дом Людмилы – один из 48 домов, которые волонтеры уже починили или предоставили необходимые для этого материалы. Впереди еще 40 объектов, которые планируют окончить к зиме.

Журналист из Чикаго, которого привезли в Долгенькое, чтобы показать последствия войны, несколько раз плакал во время посещения села.

Первый раз – когда зашел во двор и узнал, что жители собственноручно разминировали свои поля, чтобы была возможность их засеять. Сантиметр за сантиметром. Второй раз – когда привезли его к Ирине, на доме которой мы построили новую крышу. Во дворе которого она похоронила своего убитого сына. У могилы он простоял все время, пока мы проводили гостям экскурсию по восстановленному дому», – говорит Бурцев.

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