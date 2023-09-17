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Фермери з Харківщини власноруч розмінували власні поля, щоб засадити їх

Суспільство 14:53   17.09.2023
Оксана Якушко
Фермери з Харківщини власноруч розмінували власні поля, щоб засадити їх

У селі Довгеньке на Харківщині волонтери продовжують ремонтувати будинки місцевих жителів. Серед них – і фермерка Людмила, в якої до війни половину ресторанів Харкова купляла кукурудзу.

Про це розповів волонтер Макс Бурцев.

«Дім Людмили. Зруйнований вщент нелюдями. Як й всі інші з 300 домів, в яких жили люди до 24.02. В деяких живуть досі. Хтось повертається, бо «краще жити хоч в наметі взимку, аніж тинятися по чужих місцях». Дім тієї самої Людмили, кукурудзу якої купляла мало не половина закладів Харкова», – розповів Бурцев.

Будинок Людмили – один із 48 будинків, які волонтери вже відремонтували або надали необхідні для цього матеріали. Попереду ще 40 об’єктів, що планують закінчити до зими.

Журналіст з Чикаго, якого привезли у Довгеньке, щоб показати наслідки війни, кілька разів плакав під час відвідин села.

«Перший раз – коли зайшов у двір та дізнався, що мешканці власноруч розміновували свої поля, щоб була можливість їх засіяти. Сантиметр за сантиметром. Другий раз – коли привезли його до Ірини, на будинку якої ми побудували новий дах. У дворі якого вона поховала свого вбитого сина. Біля могили він простояв весь час, поки ми проводили гостям екскурсію по відновленому будинку», – каже Бурцев.

Читайте також: Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Довгеньке на Харківщині волонтери продовжують ремонтувати будинки місцевих жителів. Серед них – і фермерка Людмила, в якої до війни половину ресторанів Харкова купляла кукурудзу.".