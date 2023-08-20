Live
  • Нд 20.08.2023
    • Харків
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині

Репортаж 11:13   20.08.2023
Оксана Якушко

Наразі проект Волонтерська.Дахи за підтримки фонду U-Saved та за допомогою команди Волонтерська встановлює дахи у селі Долгенько, повідомив активіст Макс Бурцев.

Село Довгеньке на деокупованій території Харківської області офіційно 12 разів переходило від України до окупантів і назад. У ньому наразі не залишилося жодного вцілілого будинку. А більшість території замінована, тому ходити можна лише стежками, перевірені місцевими. І в жодному разі не заходити у бурʼян, який тут захопив майже всі руїни, бо рослини приховують тисячі мін, снарядів й ракет, які час від часу вибухають на палючому сонці.

«У цьому місці люди досі живуть без світла, води, магазинів, аптек, лікарень. В жодного з них нема дому. Хтось живе в льохах, хтось облаштовує вціліли куточки дому під дахами, що протікають. Хтось отримав від фондів мобільні домівки. Не дивно, що саме у Довгенькому ми вирішили впровадити наш проєкт Волонтерська.Дахи за неймовірної підтримки наших друзів з фонду U-Saved й за допомогою неймовірної команди Волонтерська. Його мета проста – повернути людям можливість жити під дахом свого дому, нехай й потрощеного. А ще – дати їм відчуття, що вони не одні», – розповів волонтер Макс Бурцев.

 

Ірина – власниця однієї з домівок, над якими зараз працюють волонтери. В минулому жінка працювала прибиральницею в сільській раді, а до того – дояркою. Її будинок зруйнований, а на подвір’ї похований син, якого росіяни вбили у сусідньому будинку.

«Її дім зменшився до розмірів однієї комори, де стоїть ліжко, яке ми привезли в перші дні. До того вони з чоловіком спали на підлозі. Та фото дітей на комоді поруч. Всі інші кімнати, стелі, дах зруйновані. Ми майже доробили дах у будиночку Ірини. Ми будемо відбудовувати дахи в інших будинках, допоки вистачить сил та ресурсів. Але з ними завжди можна щось вигадати», – пообіцяв волонтер.

Читайте також: Дім із ящиків з-під «Градів» будують у селі Довгеньке на Харківщині (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині
Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині
20.08.2023, 11:13
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
На Харківщині працює ППО, окупанти б’ють по області – Синєгубов
16.08.2023, 16:12
Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС
Трава і комора горіли на Харківщині через обстріли росіян – ДСНС
20.08.2023, 09:05
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов
20.08.2023, 08:47
Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
Авіаудар по Котлярівці на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ
20.08.2023, 07:56
Як атаки дронів по Москві захищають Харків від ракет С-300 – думка
Як атаки дронів по Москві захищають Харків від ракет С-300 – думка
19.08.2023, 21:18

Новини за темою:

18:35
Завтра, 19 серпня, на Харківщині – висока пожежна небезпека
16:35
Будування фортифікаційних споруд – у пріоритеті на Харківщині – Синєгубов
15:55
Якою буде погода на вихідних і наступному тижні у Харкові й області
14:38
На вулиці Сумській у Харкові замінили водовід
14:10
Росіяни черговими обстрілами зруйнували приватні будинки в Харківській області

  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі проект Волонтерська.Дахи за підтримки фонду U-Saved та за допомогою команди Волонтерська встановлює дахи у селі Долгенько, повідомив активіст Макс Бурцев.".