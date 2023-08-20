Волонтери встановлюють дахи в зруйнованих хатах на Харківщині

Наразі проект Волонтерська.Дахи за підтримки фонду U-Saved та за допомогою команди Волонтерська встановлює дахи у селі Долгенько, повідомив активіст Макс Бурцев.

Село Довгеньке на деокупованій території Харківської області офіційно 12 разів переходило від України до окупантів і назад. У ньому наразі не залишилося жодного вцілілого будинку. А більшість території замінована, тому ходити можна лише стежками, перевірені місцевими. І в жодному разі не заходити у бурʼян, який тут захопив майже всі руїни, бо рослини приховують тисячі мін, снарядів й ракет, які час від часу вибухають на палючому сонці.

«У цьому місці люди досі живуть без світла, води, магазинів, аптек, лікарень. В жодного з них нема дому. Хтось живе в льохах, хтось облаштовує вціліли куточки дому під дахами, що протікають. Хтось отримав від фондів мобільні домівки. Не дивно, що саме у Довгенькому ми вирішили впровадити наш проєкт Волонтерська.Дахи за неймовірної підтримки наших друзів з фонду U-Saved й за допомогою неймовірної команди Волонтерська. Його мета проста – повернути людям можливість жити під дахом свого дому, нехай й потрощеного. А ще – дати їм відчуття, що вони не одні», – розповів волонтер Макс Бурцев.

Ірина – власниця однієї з домівок, над якими зараз працюють волонтери. В минулому жінка працювала прибиральницею в сільській раді, а до того – дояркою. Її будинок зруйнований, а на подвір’ї похований син, якого росіяни вбили у сусідньому будинку.

«Її дім зменшився до розмірів однієї комори, де стоїть ліжко, яке ми привезли в перші дні. До того вони з чоловіком спали на підлозі. Та фото дітей на комоді поруч. Всі інші кімнати, стелі, дах зруйновані. Ми майже доробили дах у будиночку Ірини. Ми будемо відбудовувати дахи в інших будинках, допоки вистачить сил та ресурсів. Але з ними завжди можна щось вигадати», – пообіцяв волонтер.