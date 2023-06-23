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Дім із ящиків з-під «Градів» будують у селі Довгеньке на Харківщині (відео)

Репортаж 18:48   23.06.2023
Оксана Якушко
Дім із ящиків з-під «Градів» будують у селі Довгеньке на Харківщині (відео)

Село Довгеньке на Харківщині знищене повністю. Але люди усіма силами намагаються відновити свої домівки, і зробити так, щоб вони були якомога більш затишними. І іноді роблять це дуже незвичними, але винахідливими і економними способами, розповідає 24 канал.

Уже півроку в селі Довгеньке на Харківщині зводить будинок фермер Ігор Князєв. На стіни пустив сотню російських коробок. На них видніється російське маркування і навіть адреси, звідки везли нищівні снаряди.

Будинок Ігоря, як і все село, вщент розбиті росіянами. У чоловіка, його батьків і родичів домівок не лишилося. Родина Князєвих хотіла б почати працювати в полі, але земля сильно замінована. Тому поки що ремонтують вціліле, як можуть: із цегли зі згарища і з ящиків з-під снарядів.

Але за задумом господаря новий будинок буде навіть кращим за спалений росіянами.

«Це буде кабінет, там буде дві спальні. Оце ящики, вони скручені, всередині крихти пінопластові. Пропінена. Отут іще мінвата під OSB (плита – прим. ред.). А з того боку зашиваєься профілем. Ящиків – отак, можна будувати що завгодно. Будинок буде теплий», – каже фермер Ігор Князєв.

Фото: Ганна Черненко

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 18:48;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Довгеньке на Харківщині знищене повністю. Але люди усіма силами намагаються відновити свої домівки, і зробити так, щоб вони були якомога більш затишними. І іноді роблять це дуже незвичними, але винахідливими і економними способами, розповідає 24 канал.".