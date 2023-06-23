Дом из ящиков из-под «Градов» строят в селе Долгенькое на Харьковщине (видео)
Село Долгенькое на Харьковщине уничтожено полностью. Но люди всеми силами пытаются восстановить свои дома, и сделать так, чтобы они были как можно уютнее. И иногда делают это очень необычными, но изобретательными и экономными способами, рассказывает 24 канал.
Уже полгода в селе Долгенькое на Харьковщине возводит дом фермер Игорь Князев. На стены пустил сотню российских коробок из-под «Градов». На них видна российская маркировка и даже адреса, откуда везли сокрушительные снаряды.
Дом Игоря, как и все село, полностью разбит россиянами. У мужчины, его родителей и родственников жилья не осталось. Семья Князевых хотела бы начать работать в поле, но земля сильно заминирована.
Поэтому пока ремонтируют уцелевшее, как могут: из кирпичей с пепелища и из ящиков из-под снарядов.
Но по замыслу хозяина новый дом будет даже лучше сожженного россиянами.
«Это будет кабинет, там будет две спальни. Вот ящики, они скручены, внутри крошки пенопластовые. Стена, пеной обработанная. Здесь еще минвата под OSB (плита – прим. ред.). А с той стороны зашивается профилем. Ящиков – много, можно строить что угодно. Дом будет теплый», – говорит фермер Игорь Князев.
Фото: Анна Черненко
Читайте также: В село на Чугуевщине вернули свет: сейчас там живет одна семья (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дом из ящиков из-под «Градов» строят в селе Долгенькое на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 18:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Долгенькое на Харьковщине уничтожено полностью. Но люди всеми силами пытаются восстановить свои дома, и сделать так, чтобы они были как можно уютнее. И иногда делают это очень необычными, но изобретательными и экономными способами, рассказывает 24 канал.".