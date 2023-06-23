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Дом из ящиков из-под «Градов» строят в селе Долгенькое на Харьковщине (видео)

Общество 18:48   23.06.2023
Оксана Якушко
Дом из ящиков из-под «Градов» строят в селе Долгенькое на Харьковщине (видео) Фото: Анна Черненко

Село Долгенькое на Харьковщине уничтожено полностью. Но люди всеми силами пытаются восстановить свои дома, и сделать так, чтобы они были как можно уютнее. И иногда делают это очень необычными, но изобретательными и экономными способами, рассказывает 24 канал.

Уже полгода в селе Долгенькое на Харьковщине возводит дом фермер Игорь Князев. На стены пустил сотню российских коробок из-под «Градов». На них видна российская маркировка и даже адреса, откуда везли сокрушительные снаряды.

Фото: Анна Черненко

Дом Игоря, как и все село, полностью разбит россиянами. У мужчины, его родителей и родственников жилья не осталось. Семья Князевых хотела бы начать работать в поле, но земля сильно заминирована.

Фото: Анна Черненко

Поэтому пока ремонтируют уцелевшее, как могут: из кирпичей с пепелища и из ящиков из-под снарядов.
Но по замыслу хозяина новый дом будет даже лучше сожженного россиянами.

Фото: Анна Черненко

«Это будет кабинет, там будет две спальни. Вот ящики, они скручены, внутри крошки пенопластовые. Стена, пеной обработанная. Здесь еще минвата под OSB (плита – прим. ред.). А с той стороны зашивается профилем. Ящиков – много, можно строить что угодно. Дом будет теплый», – говорит фермер Игорь Князев.

Фото: Анна Черненко

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 18:48;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Долгенькое на Харьковщине уничтожено полностью. Но люди всеми силами пытаются восстановить свои дома, и сделать так, чтобы они были как можно уютнее. И иногда делают это очень необычными, но изобретательными и экономными способами, рассказывает 24 канал.".