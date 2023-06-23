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В село на Чугуевщине вернули свет: сейчас там живет одна семья (фото)

Общество 12:50   23.06.2023
Виктория Яковенко
В село на Чугуевщине вернули свет: сейчас там живет одна семья (фото) Фото: ХОВА

Энергетики запитали село Степное Чкаловской громады в Харьковской области.

В селе до полномасштабного вторжения РФ было зарегистрировано 44 потребителя, сейчас там проживает одна семья, сообщили в ХОВА.

«Энергетики могли приступить к восстановительным работам только после того, как саперы обследовали всю территорию села. Ремонтные работы продолжались около полугода. Специалисты «Харьковоблэнерго» заменили более 3 километров провода высоковольтной линии 10 кВ, более 800 метров ВЛ 0,4 кВ и поставили новый трансформатор», — добавили в ХОВА.

Сейчас на территории Чкаловской громады остался только один населенный пункт, который остается обесточенным в результате боевых действий – это село Ртищевка. Восстановительные работы продолжаются.

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Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 12:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали село Степное Чкаловской громады в Харьковской области.".