В село на Чугуевщине вернули свет: сейчас там живет одна семья (фото)
Фото: ХОВА
Энергетики запитали село Степное Чкаловской громады в Харьковской области.
В селе до полномасштабного вторжения РФ было зарегистрировано 44 потребителя, сейчас там проживает одна семья, сообщили в ХОВА.
«Энергетики могли приступить к восстановительным работам только после того, как саперы обследовали всю территорию села. Ремонтные работы продолжались около полугода. Специалисты «Харьковоблэнерго» заменили более 3 километров провода высоковольтной линии 10 кВ, более 800 метров ВЛ 0,4 кВ и поставили новый трансформатор», — добавили в ХОВА.
Сейчас на территории Чкаловской громады остался только один населенный пункт, который остается обесточенным в результате боевых действий – это село Ртищевка. Восстановительные работы продолжаются.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали село Степное Чкаловской громады в Харьковской области.".