У село на Чугуївщині повернули світло: наразі там мешкає одна родина (фото)
Фото: ХОВА
Енергетики заживили село Степове Чкаловської громади на Харківщині.
У цьому селі до повномасштабного вторгнення було зареєстровано 44 споживачі, наразі там проживає одна родина, повідомили у ХОВА.
«Енергетики могли приступити до відновлювальних робіт лише після того, як сапери обстежили всю територію села. Ремонтні роботи тривали майже пів року. Фахівці «Харківобленерго» замінили понад 3 кілометри проводу високовольтної лінії 10 кВ, понад 800 метрів ПЛ 0,4 кВ та поставили новий трансформатор», – додали в ХОВА.
Наразі на території Чкаловської громади залишився лише один населений пункт, який залишається знеструмленим внаслідок бойових – це село Ртищівка. Відновлювальні роботи тривають.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 12:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики заживили село Степове Чкаловської громади на Харківщині.".