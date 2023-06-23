У село на Чугуївщині повернули світло: наразі там мешкає одна родина (фото)

Енергетики заживили село Степове Чкаловської громади на Харківщині.

У цьому селі до повномасштабного вторгнення було зареєстровано 44 споживачі, наразі там проживає одна родина, повідомили у ХОВА.

«Енергетики могли приступити до відновлювальних робіт лише після того, як сапери обстежили всю територію села. Ремонтні роботи тривали майже пів року. Фахівці «Харківобленерго» замінили понад 3 кілометри проводу високовольтної лінії 10 кВ, понад 800 метрів ПЛ 0,4 кВ та поставили новий трансформатор», – додали в ХОВА.

Наразі на території Чкаловської громади залишився лише один населений пункт, який залишається знеструмленим внаслідок бойових – це село Ртищівка. Відновлювальні роботи тривають.

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