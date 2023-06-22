Мешканцям Харківщини нарахували борги за спожите в окупації російське світло
Мешканці Козачої Лопані на Харківщині отримали квитанції з величезними боргами за спожите під час окупації селища російське світло, розповідає у сюжеті СТБ.
Платіжки за російську електроенергію отримали мешканці деокупованого населеного пункту на самісінькому кордоні з країною-агресоркою. Селище Козача Лопань в окупації було 200 днів. І коли минулої весни окупанти протягли туди лінію з території Росії, адже їм самим потрібно було світло, місцеві почали вмикати все, що було в домі: холодильники, телевізори, пічки вдень і вночі. Так, кажуть, намагалися хоч якось нашкодити загарбникам. А коли цьогоріч отримали від українських енергетиків кількатисячні платіжки, отетеріли.
Смт Козача Лопань, самісінький кордон. Від початку вторгнення і до самісінького контрнаступу – під окупацією.
У травні минулого року росіяни протягли сюди свою електроенергію, адже самим треба було.
Газогін, каже пані Людмила, перебило обстрілами, тож єдина енергія тоді була – електрика з рф.
«Тоді вирішили користуватися світлом і вдень, і вночі. Бо ми хотіли хоч щось зробити для своєї держави. Вирішили таким чином підривати економіку рф», – каже Людмила Козленко, мешканка Козачої Лопані.
Весь цей час, коли козачани намотували російські кіловати, рахували їх лічильники українського енергозбуту.
Платіжки з астрономічними цифрами у Козачій Лопані отримали усі, хто пережив російську окупацію, навіть державні установи та заклади.
«Квитанції почали доходити, і почали вимагати, щоб ми усі сплатили за це світло, за російське. А чого ж ми маємо платити за російське світло?» – обурюється Сергій Кайдалов, мешканець Козачої Лопані.
Утім чимало тих, хто навіть маючи геть зруйновані будинки, вже сплатив ці рахунки. І за транспортування газу, який був також перебитий також.
«Ми звернулися з цим питання до голови ХОВА Олега Синєгубова, який направив відповідні листи до Ірини Верещук, і сподіваємося, що рішення буде прийняте також на користь жителів громади. Бо це випадок не лише Козачої Лопані, а усіх населених Харківщини, які були окуповані, куди надходила російська електроенергія», – повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської міської військової адміністрації.
Пані Людмилі за російську електроенергію в платіжці вписали 2700 гривень.
«Я ще не сплачувала. Сподіваюся, наша держава нас любить», – каже Людмила Козленко, мешканка Козачої Лопані.
Жінка чекає, як і більшість козачан, рішення уряду про скасування цих платіжок
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 22:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Козачої Лопані на Харківщині отримали квитанції з величезними боргами за спожите під час окупації селища російське світло, розповідає у сюжеті СТБ. ".