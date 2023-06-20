Місто на Харківщині частково залишилося без електрики
У частині міста Балаклія Харківської області відсутнє електропостачання через пошкодження лінії електропередачі, повідомляють у міській військовій адміністрації.
Так, світла немає у мікрорайоні Новоселівка та частково в центрі.
Ремонтні бригади вже працюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 20:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині міста Балаклія Харківської області відсутнє електропостачання через пошкодження лінії електропередачі, повідомляють у міській військовій адміністрації.".