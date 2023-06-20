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Місто на Харківщині частково залишилося без електрики

Суспільство 20:48   20.06.2023
Олена Нагорна
Місто на Харківщині частково залишилося без електрики

У частині міста Балаклія Харківської області відсутнє електропостачання через пошкодження лінії електропередачі, повідомляють у міській військовій адміністрації.

Так, світла немає у мікрорайоні Новоселівка та частково в центрі.

Ремонтні бригади вже працюють.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 20:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У частині міста Балаклія Харківської області відсутнє електропостачання через пошкодження лінії електропередачі, повідомляють у міській військовій адміністрації.".