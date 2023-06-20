Місто на Харківщині частково залишилося без електрики

У частині міста Балаклія Харківської області відсутнє електропостачання через пошкодження лінії електропередачі, повідомляють у міській військовій адміністрації.

Так, світла немає у мікрорайоні Новоселівка та частково в центрі.

Ремонтні бригади вже працюють.