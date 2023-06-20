Город на Харьковщине частично остался без электричества

В части города Балаклея Харьковской области отсутствует электроснабжение из-за повреждения линии электропередач, сообщают в городской военной администрации.

Так, света нет в микрорайоне Новоселовка и частично в центре.

Ремонтные бригады уже работают.

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