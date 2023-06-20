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Город на Харьковщине частично остался без электричества

Общество 20:48   20.06.2023
Елена Нагорная
Город на Харьковщине частично остался без электричества

В части города Балаклея Харьковской области отсутствует электроснабжение из-за повреждения линии электропередач, сообщают в городской военной администрации.

Так, света нет в микрорайоне Новоселовка и частично в центре.

Ремонтные бригады уже работают.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 20:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В части города Балаклея Харьковской области отсутствует электроснабжение из-за повреждения линии электропередач, сообщают в городской военной администрации.".