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Жителям Харьковщины насчитали долги за потребленный в оккупации свет из рф

Общество 22:32   22.06.2023
Оксана Якушко
Жителям Харьковщины насчитали долги за потребленный в оккупации свет из рф

Жители Казачьей Лопани в Харьковской области получили квитанции с огромными долгами за потребленный во время оккупации поселка российский свет, рассказывает в сюжете СТБ.

Платежки за российскую электроэнергию получили жители деоккупированного населенного пункта на самой границе со страной-агрессором. Поселок Казачья Лопань в оккупации был 200 дней. И когда прошлой весной оккупанты протащили туда линию с территории рф, ведь им самим нужно была электрика, местные начали включать все, что было в доме: холодильники, телевизоры, печки, днем ​​и ночью. Да, говорят, пытались хоть как-то навредить захватчикам. А когда в этом году получили от украинских энергетиков несколько тысяч платежей, обалдели.

Смт Казачья Лопань, самая граница. От начала вторжения и до контрнаступления осенью 2022 года – под оккупацией.

В мае прошлого года россияне провели сюда свою электроэнергию, ведь самим нужно было.
Газопровод, говорит Людмила, перебило обстрелами, так что единственная энергия тогда была – электричество из рф.

«Тогда решили пользоваться светом и днем, и ночью. Потому что мы хотели хоть что-нибудь сделать для своего государства. Решили таким образом подрывать экономику рф», — говорит Людмила Козленко, жительница Казачьей Лопани.

Все это время, когда казачане наматывали российские киловаты, считали счетчики украинского энергосбыта.

Платежки с астрономическими цифрами в Казачьей Лопане получили все, пережившие российскую оккупацию, даже государственные учреждения.

«Квитанции начали приходить, и потребовали, чтобы мы все уплатили за этот свет, за российский. А чего же мы должны платить за русский свет?» – возмущается Сергей Кайдалов, житель Казачьей Лопани.

Впрочем, немало тех, кто даже имея разрушенные дома, уже оплатил эти счета. И за транспортировку газа, который был перебит тоже.

«Мы обратились с этим вопросом к председателю ХОВА Олегу Синегубову, который направил соответствующие письма Ирине Верещук, и надеемся, что решение будет принято в пользу жителей громады. Потому что это случай не только Казачьей Лопани, а всех оккупированных населенных Харьковщины, куда поступала российская электроэнергия», — сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской городской военной администрации.

Людмиле за российскую электроэнергию в платежке вписали 2700 гривен.

«Я еще не платила. Надеюсь, наше государство нас любит», — говорит Людмила Козленко, жительница Казачьей Лопани.

Женщина ждет, как и большинство казачан, решения правительства об отмене этих платежек

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 22:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Казачьей Лопани в Харьковской области получили квитанции с огромными долгами за потребленный во время оккупации поселка российский свет, рассказывает в сюжете СТБ.".