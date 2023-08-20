Волонтеры устанавливают крыши в разрушенных домах Харьковской области
В настоящее время проект Волонтерська.Дахи при поддержке фонда U-Saved и с помощью команды Волонтерська устанавливает крыши в селе Долгенькое, сообщил активист Макс Бурцев.
Село Долгенькое на освобожденной территории Харьковской области официально 12 раз переходило от Украины к оккупантам и обратно. В нем пока не осталось ни одного уцелевшего дома. А большинство территории заминировано, поэтому перемещаться можно только по тропам, проверенным местными. И ни в коем случае не заходить в сорняки, захватившие почти все руины, потому что растения скрывают тысячи мин, снарядов и ракет, которые время от времени взрываются на палящем солнце.
«В этом месте люди до сих пор живут без света, воды, магазинов, аптек, больниц. Ни у одного из них нет дома. Кто-то живет в погребах, кто-то обустраивает уцелевшие уголки дома под протекающими крышами. Кто-то получил от фондов мобильные дома. Неудивительно, что именно в Долгеньком мы решили внедрить наш проект Волонтерська. Дахи при невероятной поддержке наших друзей из фонда U-Saved и с помощью невероятной команды Волонтерська. Его цель проста – вернуть людям возможность жить под крышей своего дома, пусть и разбитого. А еще – дать им ощущение, что они не одни», – рассказал волонтер Макс Бурцев.
Ирина – владелица одного из домов, над которыми сейчас работают волонтеры. В прошлом женщина работала уборщицей в сельсовете, а до этого – дояркой. Ее дом разрушен, а во дворе похоронен сын, которого россияне убили в соседней хате.
«Ее дом уменьшился до размеров одной комнаты, где стоит кровать, которую мы привезли в первые дни. До того времени они с мужем спали на полу. И фото детей на комоде рядом. Все остальные комнаты, потолки, крыша разрушены. Мы почти доделали крышу в доме Ирины. Мы будем отстраивать крыши в других домах, пока хватит сил и ресурсов. Но с ними всегда можно что-нибудь придумать», — пообещал волонтер.
Читайте также: Дом из ящиков из-под “Градов” строят в селе Долгенькое на Харьковщине (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Волонтеры устанавливают крыши в разрушенных домах Харьковской области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 11:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время проект Волонтерська.Дахи при поддержке фонда U-Saved и с помощью команды Волонтерська устанавливает крыши в селе Долгенькое, сообщил активист Макс Бурцев.".