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Волонтеры устанавливают крыши в разрушенных домах Харьковской области

Общество 11:13   20.08.2023
Оксана Якушко

В настоящее время проект Волонтерська.Дахи при поддержке фонда U-Saved и с помощью команды Волонтерська устанавливает крыши в селе Долгенькое, сообщил активист Макс Бурцев.

Село Долгенькое на освобожденной территории Харьковской области официально 12 раз переходило от Украины к оккупантам и обратно. В нем пока не осталось ни одного уцелевшего дома. А большинство территории заминировано, поэтому перемещаться можно только по тропам, проверенным местными. И ни в коем случае не заходить в сорняки, захватившие почти все руины, потому что растения скрывают тысячи мин, снарядов и ракет, которые время от времени взрываются на палящем солнце.

«В этом месте люди до сих пор живут без света, воды, магазинов, аптек, больниц. Ни у одного из них нет дома. Кто-то живет в погребах, кто-то обустраивает уцелевшие уголки дома под протекающими крышами. Кто-то получил от фондов мобильные дома. Неудивительно, что именно в Долгеньком мы решили внедрить наш проект Волонтерська. Дахи при невероятной поддержке наших друзей из фонда U-Saved и с помощью невероятной команды Волонтерська. Его цель проста – вернуть людям возможность жить под крышей своего дома, пусть и разбитого. А еще – дать им ощущение, что они не одни», – рассказал волонтер Макс Бурцев.

Ирина – владелица одного из домов, над которыми сейчас работают волонтеры. В прошлом женщина работала уборщицей в сельсовете, а до этого – дояркой. Ее дом разрушен, а во дворе похоронен сын, которого россияне убили в соседней хате.

«Ее дом уменьшился до размеров одной комнаты, где стоит кровать, которую мы привезли в первые дни. До того времени они с мужем спали на полу. И фото детей на комоде рядом. Все остальные комнаты, потолки, крыша разрушены. Мы почти доделали крышу в доме Ирины. Мы будем отстраивать крыши в других домах, пока хватит сил и ресурсов. Но с ними всегда можно что-нибудь придумать», — пообещал волонтер.

Читайте также: Дом из ящиков из-под “Градов” строят в селе Долгенькое на Харьковщине (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 августа 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время проект Волонтерська.Дахи при поддержке фонда U-Saved и с помощью команды Волонтерська устанавливает крыши в селе Долгенькое, сообщил активист Макс Бурцев.".