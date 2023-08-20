Волонтеры устанавливают крыши в разрушенных домах Харьковской области

В настоящее время проект Волонтерська.Дахи при поддержке фонда U-Saved и с помощью команды Волонтерська устанавливает крыши в селе Долгенькое, сообщил активист Макс Бурцев.

Село Долгенькое на освобожденной территории Харьковской области официально 12 раз переходило от Украины к оккупантам и обратно. В нем пока не осталось ни одного уцелевшего дома. А большинство территории заминировано, поэтому перемещаться можно только по тропам, проверенным местными. И ни в коем случае не заходить в сорняки, захватившие почти все руины, потому что растения скрывают тысячи мин, снарядов и ракет, которые время от времени взрываются на палящем солнце.

«В этом месте люди до сих пор живут без света, воды, магазинов, аптек, больниц. Ни у одного из них нет дома. Кто-то живет в погребах, кто-то обустраивает уцелевшие уголки дома под протекающими крышами. Кто-то получил от фондов мобильные дома. Неудивительно, что именно в Долгеньком мы решили внедрить наш проект Волонтерська. Дахи при невероятной поддержке наших друзей из фонда U-Saved и с помощью невероятной команды Волонтерська. Его цель проста – вернуть людям возможность жить под крышей своего дома, пусть и разбитого. А еще – дать им ощущение, что они не одни», – рассказал волонтер Макс Бурцев.

Ирина – владелица одного из домов, над которыми сейчас работают волонтеры. В прошлом женщина работала уборщицей в сельсовете, а до этого – дояркой. Ее дом разрушен, а во дворе похоронен сын, которого россияне убили в соседней хате.

«Ее дом уменьшился до размеров одной комнаты, где стоит кровать, которую мы привезли в первые дни. До того времени они с мужем спали на полу. И фото детей на комоде рядом. Все остальные комнаты, потолки, крыша разрушены. Мы почти доделали крышу в доме Ирины. Мы будем отстраивать крыши в других домах, пока хватит сил и ресурсов. Но с ними всегда можно что-нибудь придумать», — пообещал волонтер.