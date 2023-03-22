Зеленський на Харківщині вручив Терехову нагороду “Місто-герой України”(відео)

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Харківщину передав почесну нагороду “Місто-герой України” меру Харкова Ігорю Терехову. Також глава держави провів нараду щодо ситуації в регіоні.

“Хочу подякувати місту Харкову. Це справді місто-герой. Завдяки його мешканцям це прекрасне місто боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави”, – сказав Зеленський, коментуючи вручення нагороди.

У нараді також взяли участь голова ХОВА Олег Синєгубов, начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник, керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков, голова ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко, керівник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв.

Відео: Володимир Зеленський

Як повідомив Зеленський, обговорювали відновлення деокупованих територій, облаштування фортифікаційних споруд, відновлення інфраструктури та надання допомоги постраждалим мешканцям.

“Заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в операційній зоні ОУВ «Харків». Обговорив із представниками енергетичної галузі питання забезпечення всіх населених пунктів Харківщини електроенергією”, – додав Зеленський в Telegram.

Раніше президент повідомив, що сьогодні побував із робочим візитом на Донеччині та, зокрема, відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.