Харьков — город-герой: Терехов показал награду, переданную сегодня Зеленским
Мэр Игорь Терехов прокомментировал сегодняшнее вручение президентом Владимиром Зеленским Харькову почетного знака отличия города-героя.
Как отметил Терехов в Telegram, для него было большой честью получить награду от имени всех харьковчан.
«Это заслуга всех нас – военных, бойцов теробороны, коммунальщиков, врачей, учителей, волонтеров, всех, кто делал все возможное, а часто и невозможно, чтобы Харьков выстоял, чтобы Харьков остался украинским городом. Благодарю нашего президента за то, что он так высоко оценил ежедневный подвиг харьковчан!», — написал Терехов.
Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Харьковщину после визита в Донецкую область.
Глава государства передал Терехову почетное отличие «Город-герой Украины», которое присвоил Харькову 6 марта 2022 года — с целью празднования подвига, массового героизма и стойкости граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины.
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Кроме этого, сегодня Зеленский провел совещание по ситуации в регионе. На нем обсуждали восстановление деоккупированных территорий и инфраструктуры, обустройство фортификационных сооружений, помощь пострадавшим жителям, оперативную обстановку и ситуацию с электроэнергией.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 20:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов прокомментировал сегодняшнее вручение президентом Владимиром Зеленским Харькову почетного знака отличия города-героя.".