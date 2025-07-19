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З річки в Харкові дістали тіло чоловіка – ДСНС

Події 17:39   19.07.2025
Вікторія Яковенко
З річки в Харкові дістали тіло чоловіка – ДСНС

19 липня рятувальники вилучили тіло потопельника з річки Харків, що на вулиці Нескорених.

«На жаль, ця трагедія — ще одне нагадування про небезпеку, яку приховують водойми. Обставини події встановлюються правоохоронними органами», – зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликали жителів бути максимально обережними під час відпочинку біля води.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2025 в 17:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 липня рятувальники вилучили тіло потопельника з річки Харків, що на вулиці Нескорених.".