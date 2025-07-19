З річки в Харкові дістали тіло чоловіка – ДСНС

19 липня рятувальники вилучили тіло потопельника з річки Харків, що на вулиці Нескорених.

«На жаль, ця трагедія — ще одне нагадування про небезпеку, яку приховують водойми. Обставини події встановлюються правоохоронними органами», – зазначили в ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники вкотре закликали жителів бути максимально обережними під час відпочинку біля води.