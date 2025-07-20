На пляж в Харькове вызывали экстренные службы — информация полиции (видео)

В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников из-за оставленных на берегу вещей.

О том, что в связи с возможной гибелью людей на воде на пляж вызвали экстренные службы, в частности ГСЧС и полицию, сообщил Telegram-канал monitor1654.

Видео: monitor1654

«Искали в воде, но не нашли», — прокомментировал МГ «Объектив» событие спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская рассказала МГ «Объектив», что сегодня утром правоохранители действительно выезжали в Удянский гидропарк на вызов работника стационарного спасательного поста, который нашел на берегу реки вещи и два мобильных телефона.

«В ходе проверки по месту жительства были обнаружены двое хозяев вещей. Они объяснили, что накануне употребляли алкогольные напитки на берегу, купались, а когда вышли из воды — не смогли найти свои вещи. Так и пошли домой спать», — проинформировала Соболевская.