На пляж в Харькове вызывали экстренные службы — информация полиции (видео)
В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников из-за оставленных на берегу вещей.
О том, что в связи с возможной гибелью людей на воде на пляж вызвали экстренные службы, в частности ГСЧС и полицию, сообщил Telegram-канал monitor1654.
Видео: monitor1654
«Искали в воде, но не нашли», — прокомментировал МГ «Объектив» событие спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская рассказала МГ «Объектив», что сегодня утром правоохранители действительно выезжали в Удянский гидропарк на вызов работника стационарного спасательного поста, который нашел на берегу реки вещи и два мобильных телефона.
«В ходе проверки по месту жительства были обнаружены двое хозяев вещей. Они объяснили, что накануне употребляли алкогольные напитки на берегу, купались, а когда вышли из воды — не смогли найти свои вещи. Так и пошли домой спать», — проинформировала Соболевская.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новости Харькова, утопленники;
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 14:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников из-за оставленных на берегу вещей.".