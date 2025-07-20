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На пляж в Харькове вызывали экстренные службы — информация полиции (видео)

Общество 14:04   20.07.2025
Елена Нагорная
На пляж в Харькове вызывали экстренные службы — информация полиции (видео) Фото: monitor1654

В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников из-за оставленных на берегу вещей.

О том, что в связи с возможной гибелью людей на воде на пляж вызвали экстренные службы, в частности ГСЧС и полицию, сообщил Telegram-канал monitor1654.

Видео: monitor1654

«Искали в воде, но не нашли», — прокомментировал МГ «Объектив» событие спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская рассказала МГ «Объектив», что сегодня утром правоохранители действительно выезжали в Удянский гидропарк на вызов работника стационарного спасательного поста, который нашел на берегу реки вещи и два мобильных телефона.

«В ходе проверки по месту жительства были обнаружены двое хозяев вещей. Они объяснили, что накануне употребляли алкогольные напитки на берегу, купались, а когда вышли из воды — не смогли найти свои вещи. Так и пошли домой спать», — проинформировала Соболевская.

В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников
Фото: monitor1654
В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников
Фото: monitor1654

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2025 в 14:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Удянском гидропарке в Новобаварском районе Харькова утром 20 июля искали утопленников из-за оставленных на берегу вещей.".