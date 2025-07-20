На пляж у Харкові викликали екстрені служби – інформація поліції (відео)
В Удянському гідропарку в Новобаварському районі Харкова вранці 20 липня шукали потопельників через залишені на березі речі.
Про те, що у зв’язку із можливою загибеллю людей на воді на пляж викликали екстрені служби, зокрема ДСНС та поліцію, повідомив телеграм-канал monitor1654.
Відео: monitor1654
“Шукали у воді, але не знайшли”, – прокоментував МГ “Об’єктив” подію речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
Речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська розповіла МГ «Об’єктив», що сьогодні вранці правоохоронці дійсно виїжджали до Удянського гідропарку на виклик працівника стаціонарного рятувального посту, який знайшов на березі річки речі та два мобільні телефони.
“У ході перевірки за місцем проживання були виявлені двоє господарів речей. Вони пояснили, що напередодні вживали алкогольні напої на березі, купалися, а коли вийшли з води – не змогли знайти свої речі. Так і пішли додому спати”, – поінформувала Соболевська.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2025 в 14:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Удянському гідропарку в Новобаварському районі Харкова вранці 20 липня шукали потопельників через залишені на березі речі.".