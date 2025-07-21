Пять человек утонули на Харьковщине за неделю, двое — вместе (видео)
Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил подробности о трагедиях, случившихся на воде на Харьковщине с 14 по 21 июля.
«В течение недели произошло пять случаев гибели людей на воде. 14 июля в Харькове на Журавлевском водохранилище произошло трагическое событие. Во время купания утонул восьмилетний мальчик. К месту происшествия прибыли водолазы ГСЧС. Проводили поисковые работы вечером, ночью. По состоянию на утро 15 июля тело ребенка было обнаружено и извлечено со дна водоема. 16 июля в городе Барвенково Изюмского района из пруда были изъяты тела двух утопленников — женщины 1964 и мужчины 1973 года рождения. 17 июля в поселке Безлюдовка Харьковского района в пруду было изъято тело мужчины 1957 года рождения. И 19 июля спасатели ГСЧС выезжали на вызов об извлечении тела погибшего мужчины из реки Харьков на улице Непокоренных», — перечислил Василенко.
Все обстоятельства этих трагедий выясняет полиция. В целом с начала лета в водоемах Харьковской области утонули 20 человек, из них пятеро — дети.
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«Обращаемся ко всем жителям Харьковской области и предупреждаем, что решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовано запретить на всей территории Харьковской области отдых населения на водных объектах. Соответственно, решениями комиссий ТЭБ и ЧС города Харькова и Харьковской области на территории города и области было запрещено купание. И обращаемся еще раз ко всем жителям — тем, кто привык отдыхать на воде, у водоемов: ни в коем случае не злоупотреблять спиртными напитками, внимательно следить за своими детьми, чтобы ваши дети находились в поле зрения. Помните о чрезвычайно высокой минной опасности, берегите свою жизнь и жизнь своих близких», — подчеркнул спикер ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 15:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил подробности о трагедиях, случившихся на воде на Харьковщине с 14 по 21 июля".