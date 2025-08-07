Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність
Підземні ходи, які нещодавно виявили у сквері «Стрілка» після зсуву ґрунту, не мають археологічної чи історичної цінності. Про це повідомили у Харківській міськраді.
Зазначається, що історики та архівісти провели огляд конструкцій і вивчили архівні документи.
«На жаль, мова йде не про середньовічні таємниці. Це типова інфраструктура минулого століття – без сенсацій і без особливого значення для науки», – розповів директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко.
Однак у мерії зазначили, що така увага до історії рідного міста є ознакою свідомого суспільства.
«Тож, якими б не були знахідки, вони заслуговують на повагу та ретельне вивчення», – підкреслили у міськраді.
Нагадаємо, 1 серпня Харківська міськрада повідомила, що у сквері в центрі Харкова через зсув ґрунту відкрилися невідомі підземні катакомби. Наразі комунальники почали розчищати територію, щоб надалі вивчити це підземелля. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до дослідження вже залучили істориків і краєзнавців. Зокрема, за даними мерії, це історик Максим Розенфельд. Сам міський голова озвучив дві можливі версії щодо того, що виявили: це може бути старовинний водогін або залишки Рибної площі та ринку.
Читайте також: Катакомби в центрі Харкова: краєзнавець припустив, що виявили (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, новини Харкова, подземные, сквер стрелка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підземні ходи, які нещодавно виявили у сквері «Стрілка» після зсуву ґрунту, не мають археологічної чи історичної цінності. Про це повідомили у Харківській міськраді.".