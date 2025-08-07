Live
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність

Суспільство 12:07   07.08.2025
Вікторія Яковенко
Таємничі катакомби в центрі Харкова: стало відомо, чи мають вони цінність Фото: Харківська міськрада

Підземні ходи, які нещодавно виявили у сквері «Стрілка» після зсуву ґрунту, не мають археологічної чи історичної цінності. Про це повідомили у Харківській міськраді.

Зазначається, що історики та архівісти провели огляд конструкцій і вивчили архівні документи.

«На жаль, мова йде не про середньовічні таємниці. Це типова інфраструктура минулого століття – без сенсацій і без особливого значення для науки», – розповів директор департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

Однак у мерії зазначили, що така увага до історії рідного міста є ознакою свідомого суспільства.

«Тож, якими б не були знахідки, вони заслуговують на повагу та ретельне вивчення», – підкреслили у міськраді.

катакомбы в Харькове
Фото: Харківська міськрада
катакомбы в Харькове
Фото: Харківська міськрада
катакомбы в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, 1 серпня Харківська міськрада повідомила, що у сквері в центрі Харкова через зсув ґрунту відкрилися невідомі підземні катакомби. Наразі комунальники почали розчищати територію, щоб надалі вивчити це підземелля. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до дослідження вже залучили істориків і краєзнавців. Зокрема, за даними мерії, це історик Максим Розенфельд. Сам міський голова озвучив дві можливі версії щодо того, що виявили: це може бути старовинний водогін або залишки Рибної площі та ринку.

Читайте також: Катакомби в центрі Харкова: краєзнавець припустив, що виявили (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
