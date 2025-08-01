Що за катакомби знайшли в центрі Харкова: версії Терехова (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до вивчення катакомб, які виявили у сквері “Стрілка”, вже долучають краєзнавців та істориків.
“Ми долучили сюди краєзнавців, харківських істориків – для того, щоб вони оцінили, що це таке. Бо тут ідуть підземні комунікації. Якщо це буде представляти історичну цінність для міста Харкова, то ми зробимо такий невеличкий проєкт для того, щоб люди могли бачити цю історію міста Харкова. Це дуже важливо для всіх харків’ян. Я дуже вдячний сьогодні всім краєзнавцям, історикам, які вже долучились до цієї роботи“, – сказав міський голова.
Відео: пресслужба Харківської міськради
Він зазначив, що можливі різні варіанти того, що саме виявили.
“Можуть бути різні речі. Мені кажуть, що це може бути водогін, який колись побудований у місті Харкові, дуже задовго до теперішнього дня. Це може бути Рибна площа, рибний ринок, який існував теж навіть не в цьому столітті. Тому для нас дуже важливо, що коли сталася така подія, така ситуація, щоб ми зробили з цього історію міста Харкова“, – наголосив він.
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Нагадаємо, 1 серпня Харківська міськрада повідомила, що у сквері в центрі Харкова через зсув ґрунту відкрилися невідомі підземні катакомби. Наразі комунальники почали розчищати територію, щоб надалі вивчити це підземелля.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 13:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що до вивчення катакомб, які виявили у сквері “Стрілка”, вже долучають краєзнавців та істориків".