Что за катакомбы нашли в центре Харькова: версии Терехова (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что к изучению катакомб, которые обнаружили в сквере «Стрелка», уже приобщают краеведов и историков.

«Мы приобщили сюда краеведов, харьковских историков — для того, чтобы они оценили, что это такое. Ведь здесь идут подземные коммуникации. Если это будет представлять историческую ценность для города Харькова, то мы сделаем такой небольшой проект для того, чтобы люди могли видеть эту историю города Харькова. Это очень важно для всех харьковчан… Поднимем архивные документы и будем знать, что это было», — сказал городской голова.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Он отметил, что возможны разные варианты того, что именно обнаружили.

«Могут быть разные вещи. Мне говорят, что это может быть водопровод, когда-то построенный в городе Харькове, очень задолго до нынешнего дня. Это может быть Рыбная площадь, рыбный рынок, который существовал тоже даже не в этом веке. Поэтому для нас очень важно, что когда произошло такое событие, такая ситуация, чтобы мы сделали из этого историю города Харькова», — подчеркнул он.

Напомним, 1 августа Харьковский горсовет сообщил, что в сквере в центре Харькова из-за оползня открылись неизвестные подземные катакомбы. Сейчас коммунальщики начали расчищать территорию, чтобы в дальнейшем изучить это подземелье.