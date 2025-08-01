Старинные катакомбы обнаружили в Харькове: где и что с ними будет (фото)
Фото: пресс-служба ХГС
В центре Харькова после урагана произошел оползень, который обнажил интересную находку — катакомбы под сквером «Стрелка».
О неожиданном открытии сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
«На территории сквера «Стрелка» обнаружили старинные катакомбы. Подземные ходы увидели из-за оползня, который произошел во время ликвидации последствий урагана, в частности из-за вибрации от работы спецтехники», — проинформировали в мэрии.
Сейчас коммунальщики начали расчищать территорию, чтобы в дальнейшем изучить это подземелье.
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«Харьковский городской совет держит ситуацию под контролем и рассматривает все возможности использования найденного пространства», — отметили в ХГС.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова после урагана произошел оползень, который обнажил интересную находку — катакомбы под сквером «Стрелка»".