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Старовинні катакомби виявили в Харкові: де та що з ними буде (фото)

Суспільство 12:01   01.08.2025
Оксана Горун
Старовинні катакомби виявили в Харкові: де та що з ними буде (фото) Фото: пресслужба ХМР

У центрі Харкова після урагану стався зсув, який оголив цікаву знахідку – катакомби під сквером “Стрілка”.

Про несподіване відкриття повідомила пресслужба Харківської міськради.

На території скверу “Стрілка” виявили старовинні катакомби. Підземні ходи побачили через зсув ґрунту, який відбувся під час ліквідації наслідків буревію, зокрема через вібрацію від роботи спецтехніки“, – поінформували в мерії.

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Фото: пресслужба ХМР

Наразі комунальники почали розчищати територію, щоб надалі вивчити це підземелля.

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Фото: пресслужба ХМР

“Харківська міська рада тримає ситуацію під контролем і розглядає всі можливості використання знайденого простору”, – зазначили у ХМР.

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Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 12:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова після урагану стався зсув, який оголив цікаву знахідку – катакомби під сквером “Стрілка”".